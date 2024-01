La mamma di Agata Scuto, uccisa dall’ex convivente: “Ero ingenua, mi fidavo del mio compagno “



La mamma di Agata Scuto a Chi l’ha visto? dopo la condanna all’ergastolo per Rosario Palermo, suo ex convivente, per l’omicidio della figlia: “Mi fa impressione, lui almeno vive. Ma Agata non c’è più. Sarebbe viva se mi avesse detto qualcosa”.

Continua a leggere



La mamma di Agata Scuto a Chi l’ha visto? dopo la condanna all’ergastolo per Rosario Palermo, suo ex convivente, per l’omicidio della figlia: “Mi fa impressione, lui almeno vive. Ma Agata non c’è più. Sarebbe viva se mi avesse detto qualcosa”.

Continua a leggere

Continua a leggere