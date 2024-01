La protesta degli agricoltori non si ferma: oggi cortei di trattori in Lombardia, Toscana e Sardegna



Coltivatori e allevatori sfilano ancora una volta con i loro trattori oggi per le strade organizzando sit-in di protesta, in particolare alle uscite autostradali, per ribadire le loro richieste ad autorità nazionali e locali e segnalare costi di produzione ormai ingestibili e basse remunerazioni.

