La sorella di una vittima del killer Passalacqua: “Uccise mio fratello ed era già libero, la legge dov’è?”



“Come si può mettere fuori una persona così? Ma la legge dov’è?”, ha detto in un’intervista Maria Montaspro, sorella di Mario, una delle vittime del 55enne Francesco Passalacqua, il ‘serial killer della Riviera dei Cedri’. L’uomo è stato arrestato alcuni giorni fa per aver tentato di uccidere a coltellate un agricoltore di 65 anni di Tolè, frazione di Vergato, nel Bolognese. Condannato all’ergastolo nel 1997, era in libertà vigilata.

