La storia di Beniamino Zuncheddu, accusato della strage di Sinnai e assolto dopo 33 anni in carcere



Beniamino Zuncheddu è stato assolto nella serata di ieri dopo aver trascorso 33 anni in carcere con l’accusa di omicidio. Secondo la condanna in via definitiva ricevuta nel ’91, infatti, l’uomo aveva ucciso 3 persone sue rivali nella strage di Sinnai. Più di 30 anni dopo la condanna, Zuncheddu è stato assolto per l’errore giudiziario.

