La vittima dei pallanuotisti accusati di violenza sessuale e revenge porn: “Ero paralizzata per la paura”



Il racconto della studentessa di 22 anni che ha accusato di violenza sessuale due ex pallanuotisti di 22 e 24 anni: “Quando ho detto che non ce la facevo più uno dei due mi ha morsicato sulle gambe”. In un video il presunto abuso.

