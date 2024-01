Ladri entrano in casa e rubano ceneri del defunto, lo sfogo: “Non avrete mai quello che ci ha dato”



L’amarissimo sfogo pubblico dell’ex sindaca di Monteviale contro i ladri che si sono introdotti in casa e rubato le ceneri del fratello morto un anno e mezzo fa per un tumore fulminante: “Gente come voi di vero non ha e non avrà mai nulla”.

