L’appello di Marta, 27 anni, al Governo: “Ve la prendete coi più deboli. Per me solo contratti di lavoro precari”



La lettera di Marta, una 27enne calabrese: “Non riesco ad immaginare un futuro stabile, vorrei solo che questo Governo comprenda che la soluzione non è prendersela con chi è in difficoltà, ma aiutare concretamente tutte le famiglie per consentire loro di arrivare serenamente alla fine del mese”.

