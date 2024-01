L’avvocato di Rosa e Olindo dopo la decisione dei giudici: cosa può succedere dopo la revisione



Dopo il via libera all’istanza di revisione per Rosa Bazzi e Olindo Romano sulla sentenza per la Strage di Erba, l’avvocato Fabio Schembri, che da anni segue i coniugi all’ergastolo, ha commentato la decisione. “Ci abbiamo sempre creduto. I fratelli Castagna? Potranno chiedere quello che vogliono in udienza”

