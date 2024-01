“Le dicevo sempre di stare attenta a Igor”: la sorella di Ester Palmieri, uccisa dall’ex compagno suicida



A Fanpage.it la sorella di Ester Palmieri ha parlato del rapporto tra la 37enne e l’ex compagno 45enne Igor Moser, che giovedì l’ha uccisa a coltellate e poi si è tolto la vita impiccandosi in un fienile in Trentino. “Lui diceva che si sarebbe ammazzato, non aveva mai accettato la separazione”, ha spiegato la donna.

