Le nozze di Serafino ed Emanuela: la coppia si sposa in una struttura per malati terminali



Serafino ed Emanuela hanno 66 e 64 anni e la mattina di mercoledì 10 gennaio si sono sposati in una stanza dell’hospice della Asl Tse di Agazzi, piccola frazione di Arezzo. Lui è affetto da una malattia in stato avanzato e per questo ha deciso di realizzare quanto prima il suo desiderio più grande: convolare a nozze con la compagna.

