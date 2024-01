Lecce, un solo medico per 50 pazienti all’ospedale di Copertino: “10 ore di attesa per una visita”



Un afflusso ingestibile in tempi congrui per lo scarso personale in servizio all’ospedale di Copertino, come denunciato da Pierangelo Muci, presidente dell’associazione ‘Portatori sani di sorrisi’: “Ci hanno detto che c’era solo un medico per circa quaranta, forse anche cinquanta persone, costrette ad attendere fino a dieci ore per essere visitate”.

