Lucca, scoppia un petardo durante il giro in carrozza, cavallo imbizzarrito si schianta contro un’auto



Un cavallo si è schiantato contro un’auto e poi contro una panchina in pietra dopo l’esplosione di un petardo avvenuta durante un giro turistico a Lucca. L’animale non ha fortunatamente riportato ferite, così come sono rimasti incolumi passeggeri e guida che in quel momento viaggiava sulla carrozza.

