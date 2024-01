Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio temporali domani 6 gennaio: le regioni a rischio



Temporali, venti di burrasca e mareggiate in arrivo sull’Italia. La Protezione Civile ha valutato per domani 6 gennaio una allerta meteo arancione su un settore della Toscana e una allerta gialla in tredici regioni.

