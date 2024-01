Maria Antonietta Panìco, la salma restituita ai familiari per i funerali: “Morta per cause naturali”



Si terranno oggi 23 gennaio i funerali di Maria Antonietta Panìco, la 43enne trovata senza vita nella sua abitazione di Trento il 17 gennaio scorso. La donna, stando a quanto emerso dagli esami autoptici, sarebbe morta per cause naturali. Dopo le esequie, il corpo sarà trasferito in Puglia, dove la vittima era nata e cresciuta.

