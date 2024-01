Massacrato a calci e pugni, rapina da incubo per l’ex pilota Andrea Aghini: “Un cencio per soffocarmi”



L’ex pilota di Rally Andrea Aghini è ora ricoverato a Pisa con fratture in varie parti del corpo. “Erano in quattro, indossavano tutti un passamontagna e non hanno pronunciato parola” ha rivelato il sessantenne aggredito nel giardino di casa a Collesalvetti, nel Livornese.

