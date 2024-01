Michele Misseri esce dal carcere, l’avvocato: “Scriveva a Cosima e Sabrina, non ha mai ricevuto risposta”



Tornerà libero Michele Misseri, il contadino di Avetrana condannato per inquinamento di prove e soppressione del cadavere di Sarah Scazzi, la nipote 15enne morta nel 2010. Sono state condannate all’ergastolo per il delitto la zia Cosima Serrano e la cugina Sabrina. Il legale a Fanpage.it: “Tornerà ad Avetrana, non ha altro posto dove andare”

