Morta in casa, si pensa a malore ma le pompe funebri scoprono coltellata nascosta: arrestato il vicino



Carolina D’Addario, trovata senza vita nella sua casa di Gissi, in provincia di Chieti, non era morta d’infarto ma per una coltellata sotto l’ascella sinistra che ha lacerato il polmone e che nei primi momenti nessuno aveva notato.

Continua a leggere



Carolina D’Addario, trovata senza vita nella sua casa di Gissi, in provincia di Chieti, non era morta d’infarto ma per una coltellata sotto l’ascella sinistra che ha lacerato il polmone e che nei primi momenti nessuno aveva notato.

Continua a leggere

Continua a leggere