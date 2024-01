Morto da anni in casa ad Ancona, il fratello trova il corpo: “Non ci parlavamo da anni, sono sconvolto”



A trovare il cadavere di Gianni Guidi è stato il fratello Marco che era andato ad Ancona per riallacciare i rapporti con lui. I due fratelli avevano litigato nel 2017. “Da anni non parlavamo ma avevo deciso di partire per stare un po’ con lui e chiarirci. Sono ancora sconvolto”

Continua a leggere



A trovare il cadavere di Gianni Guidi è stato il fratello Marco che era andato ad Ancona per riallacciare i rapporti con lui. I due fratelli avevano litigato nel 2017. “Da anni non parlavamo ma avevo deciso di partire per stare un po’ con lui e chiarirci. Sono ancora sconvolto”

Continua a leggere

Continua a leggere