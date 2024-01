Morto Vinicio Riva, l’abbraccio col Papa aveva commosso il mondo: “Un modello per gli altri”



“In un mondo in cui per alcuni l’inseguimento della perfezione esteriore del corpo sembra essere una via imprescindibile, Vinicio è stato un modello nell’espressione di grandi valori e rapporti umani nella malattia” ha ricordato il Governatore del Veneto Luca Zaia.

