Nascose il cadavere della madre nel freezer per intascare la sua pensione: chiesto processo per il 55enne



Per il 55enne Angelo Bellanova è stato richiesto il processo dopo che nel 2022 aveva occultato il cadavere dell’anziana madre morta per cause naturali in un congelatore a pozzetto. L’uomo avrebbe nascosto il corpo della mamma 82enne per continuare a intascare i soldi della pensione e dell’indennità di accompagnamento.

