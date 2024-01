Nella notte di Capodanno si divertono a bullizzare clochard ma vengono filmati: “Vergogna”



La scena mentre l’uomo dormiva su una panchina nella stazione ferroviaria di Bovalino, nella Città metropolitana di Reggio Calabria. “Non sappiamo niente di lui se non che si chiama Cristian e non possiede nulla! Non parla l’italiano” hanno spiegato i volontari.

