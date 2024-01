Nell’hospice morti 15 pazienti in pochi mesi, su 12 corpi riesumati sedativi nel sangue non prescritti



I risultati delle analisi sui resti di 15 ospiti morti nell’hospice di Torremaggiore, in provincia di Foggia, nell’arco di quattro mesi. I corpi erano stati riesumati per accertare l’eventuale presenza di sostanze in grado di causare la morte dei pazienti. Le analisi però non hanno potuto stabilire un nesso di causa effetto.

