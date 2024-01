Non torna a casa dal lavoro, 39enne trovato morto nel bosco con ferite da arma da taglio: è mistero



Secondo quanto ricostruito finora, il 39enne era stato visto l’ultima volta sabato sera all’interno di un locale in cui lavorava nel Trevigiano ma non aveva fatto ritorno a casa. Il cadavere rinvenuto in una zona boschiva di Paderno del Grappa con ferite da taglio alla testa e al torace.

Continua a leggere



Secondo quanto ricostruito finora, il 39enne era stato visto l’ultima volta sabato sera all’interno di un locale in cui lavorava nel Trevigiano ma non aveva fatto ritorno a casa. Il cadavere rinvenuto in una zona boschiva di Paderno del Grappa con ferite da taglio alla testa e al torace.

Continua a leggere

Continua a leggere