Olio d’oliva contraffatto e prodotto con gravi carenze igieniche: 46mili litri sequestrati in tutta Italia



Oltre 46mila litri di olio sequestrati, 26 persone denunciate per frode in commercio e vendita di prodotti non genuini, 22 attività sospese e 202 imprenditori multati per violazioni amministrative, per un importo complessivo di 189mila euro. È il bilancio di una mirata campagna di controlli nel settore oleario dei Nas, d’intesa con il Ministero della Salute, con ispezioni di frantoi, aziende ed esercizi produttivi e commerciali.

