Olio extravergine d’oliva falso: come difendersi dalle truffe e riconoscere i prodotti di qualità



Il 12 gennaio 2024 gli uomini dei Nas hanno sequestrato oltre 46mila litri di olio e denunciato 26 persone per la produzione e il commercio di olio contraffatto. Fanpage.it ha intervistato il comandante Alessandro Cisternino, a capo del Nucleo di Napoli e referente per l’operazione, per capire come riconoscere i prodotti non di qualità ed evitare truffe e alimenti nocivi per la salute.

Continua a leggere



Il 12 gennaio 2024 gli uomini dei Nas hanno sequestrato oltre 46mila litri di olio e denunciato 26 persone per la produzione e il commercio di olio contraffatto. Fanpage.it ha intervistato il comandante Alessandro Cisternino, a capo del Nucleo di Napoli e referente per l’operazione, per capire come riconoscere i prodotti non di qualità ed evitare truffe e alimenti nocivi per la salute.

Continua a leggere

Continua a leggere