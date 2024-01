Omicidio Alessio Cini, i genitori del presunto assassino: “È innocente, non aveva problemi di soldi”



Il padre e la madre del 58enne Daniele Maiorino, indagato per l’omicidio di Alessio Cini, in un’intervista televisiva hanno negato il suo coinvolgimento nella morte del cognato. Il corpo del 57enne è stato trovato semi carbonizzato l’8 gennaio davanti alla sua casa alla Ferruccia di Agliana, in provincia di Pistoia.

