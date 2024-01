Omicidio Scagni, Antonella Zarri: “Mio figlio ha ucciso mia figlia, ma resto la mamma di entrambi”



L’1 maggio 2022 Alberto Scagni uccide la sorella Alice Scagni e per questo viene condannato a 24 anni e sei mesi. Dopo l’ultimo pestaggio subito in carcere, parla a Fanpage.it Antonella Zarri, madre di vittima e assassino: “Sono pur sempre la mamma di entrambi e nonostante il dolore insanabile per la perdita di Alice lotterò perché Alberto sconti la sua pena da vivo”.

