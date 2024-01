Oroscopo di domani 26 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno



L’oroscopo di domani, venerdì 26 Gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. La Luna sarà in Leone e non più piena ma ancora potente. Intanto Marte si avvicina al trigono con Urano quindi la voglia di farci sentire resta immutata: Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato il Toro.

