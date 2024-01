Papa Francesco costretto a rinunciare al discorso in Vaticano: “Vorrei ma ho la bronchite”



Oggi il Pontefice è stato costretto a dover rinunciare al suo discorso, durante una udienza che era in programma in Vaticano, a causa di problemi respiratori che lo affliggono. Come sta Papa Francesco.

