Papa Francesco torna a parlare delle benedizioni alle coppie gay: “Proteste? Bisogna guardare avanti”



Papa Francesco è tornato a parlare della benedizione alle coppie irregolari e alle coppie dello stesso sesso. In un’intervista il Pontefice ha detto di non temere uno scisma interno alla Chiesa cattolica. “Non temo scisma, chi protesta appartiene a piccoli gruppi ideologici”, ha aggiunto, parlando di chi non ha condiviso e contestato la recente apertura.

