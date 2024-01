Parla il primo Fleximan: “Il comune fa solo cassa con gli autovelox, ecco perché lo faccio”



Le Iene hanno rintracciato il primo Fleximan denunciato: si tratta di un 50enne ossolano, responsabile del danneggiamento di due supporti per il rilevamento della velocità a Druogno, in Piemonte, comune che nei sei anni di installazione degli autovelox ha contato appena un solo incidente in sei anni.

