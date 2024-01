Pensavano fosse in viaggio, Renato trovato morto mummificato in poltrona: nessuno lo vedeva da mesi



L’uomo amava viaggiare e stare lontano per lunghi periodi, per questo sorella e nipote avevano pensato all’ennesimo allontanamento volontario. Renato Monteverde invece era morto da mesi e il suo corpo ormai già mummificato è stato trovato sulla poltrona in un vecchio casolare a Civitanova Alta.

