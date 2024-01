Perché se hai uno di questi biglietti della Lotteria Italia non potrai mai vincere



Tra i biglietti della Lotteria Italia messi in vendita per l’estrazione di quest’anno ci sono alcuni che la Direzione Giochi di Adm ha annullato in quanto oggetto di smarrimento, danneggiamento o di furto. Quali sono i biglietti della lotteria Italia che non potranno mai vincere.

Continua a leggere



Tra i biglietti della Lotteria Italia messi in vendita per l’estrazione di quest’anno ci sono alcuni che la Direzione Giochi di Adm ha annullato in quanto oggetto di smarrimento, danneggiamento o di furto. Quali sono i biglietti della lotteria Italia che non potranno mai vincere.

Continua a leggere

Continua a leggere