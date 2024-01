Perde il controllo dello scooter, cade a terra e sbatte violentemente la testa: morto ragazzo di 22 anni



Santi Placido, 22enne originario di Biancavilla, è morto in un tragico incidente avvenuto nella notte di martedì 9 gennaio a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Avrebbe perso il controllo del suo scooter e sarebbe caduto a terra sbattendo violentemente la testa al suolo. Soccorso dal 118, il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

