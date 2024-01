Pierina Paganelli, Manuela Bianchi lascia via del Ciclamino. Scriveva: “A casa trattata peggio di prima”



Manuela Bianchi è pronta a lasciare via del Ciclamino, dove ha vissuto fino all’omicidio di Pierina Paganelli. La nuora della 78enne, che non è indagata, porterà con sé la figlia minorenne. “Ho paura per i messaggi minatori che ricevo, qui non mi sento più sicura”

Continua a leggere



Manuela Bianchi è pronta a lasciare via del Ciclamino, dove ha vissuto fino all’omicidio di Pierina Paganelli. La nuora della 78enne, che non è indagata, porterà con sé la figlia minorenne. “Ho paura per i messaggi minatori che ricevo, qui non mi sento più sicura”

Continua a leggere

Continua a leggere