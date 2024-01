Prende 3 multe da autovelox diversi in pochi minuti, giudice ne cancella due: “Riconosciuta unica condotta”



Un automobilista vicentino di 32 anni ha presentato ricorso per tre multe per eccesso di velocità registrate da tre autovelox diversi nell’arco di pochi minuti ed è riuscito a farne annullare due. A pronunciare la sentenza, che potrebbe costituire un precedente importante, è stata la giudice di pace del tribunale di Padova. Il legale del 32enne: “Sistemi di sicurezza non siano usati per fare cassa”.

