Previsioni meteo per la settimana dell’Epifania, in arrivo gelo e nuvole su tutta Italia con rischio nevicate



In arrivo nella settimana dell’Epifania il freddo su tutto lo Stivale. L’Italia sarà travolta da un’ondata di gelo con -7 o 8°C su tutto il Paese. Rischio neve anche in pianura. Temperature in ulteriore calo da lunedì 8 gennaio su tutta la penisola.

