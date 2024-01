Previsioni meteo weekend della Befana: tornano temporali, freddo e neve sull’Italia



Le previsioni meteo del weekend dell’Epifania indicano l’arrivo di una ondata di maltempo, a partire dal nord, con intense piogge e temporali diffusi che via via si estenderanno anche al centro sud. Il tutto sarà accompagnato da freddo, gelo e neve in quota.

Continua a leggere



Le previsioni meteo del weekend dell’Epifania indicano l’arrivo di una ondata di maltempo, a partire dal nord, con intense piogge e temporali diffusi che via via si estenderanno anche al centro sud. Il tutto sarà accompagnato da freddo, gelo e neve in quota.

Continua a leggere

Continua a leggere