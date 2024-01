Quali sono le prove che hanno portato alla condanna in via definitiva di Olindo Romano e Rosa Bazzi



Non solo Rosa Bazzi e Olindo Romani sono inchiodati dalle prove raccolte, ma hanno lasciato dietro un testimone, Mario Frigerio, che in aula ha riconosciuto chi lo ha colpito. Sono troppi gli elementi per dubitare della loro colpevolezza.

