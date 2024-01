Quali sono le regioni italiane in cui sono aumentati di più i ricoveri Covid



L’intervista di Fanpage.it a Giovanni Sebastiani del Cnr sulla situazione Covid in Italia: “A livello regionale sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva la situazione è o in stasi o in diminuzione, a parte tre casi. Si tratta di Friuli, Sicilia e Umbria”.

