Ragazza sequestrata e picchiata in un palazzo abbandonato a Verona: liberata dalla polizia



A Verona gli agenti di polizia sono riusciti a liberare una giovane donna che era stata sequestrata e picchiata dall’uomo con cui viveva in uno stabile abbandonato. A dare l’allarme è stata la sorella della vittima che si è messa in contatto con le forze dell’ordine. Il presunto aguzzino, un ragazzo poco più che ventenne, è stato arrestato e ora si trova in carcere.

