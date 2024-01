Riesumazione di Liliana Resinovich , il marito: “Saperla di nuovo su un tavolo è tremendo”



“Anche se di questa riesumazione di Liliana si parlava da molto tempo, è un dolore che non si può descrivere” ha dichiarato Sebastiano Visintin dopo la notizia della riesumazione del corpo di Liliana Resinovich per nuovi esami medico legali. “Dopo due anni forse si potrà sapere quando Liliana è morta, come è morta e perché è morta” ha aggiunto.

