Roberta Bertacchi morta sul balcone di casa, il fidanzato: “Stava bene. Un rimpianto? Essermene andato”



Il fidanzato di Roberta Bertacchi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Pomeriggio Cinque sul caso della 26enne trovata impiccata sul balcone di casa. “A me sembrava serena, il mio rimpianto è averla lasciata sola dopo la lite. Se avessi saputo cosa aveva in mente, non me ne sarei andato”

Continua a leggere



Il fidanzato di Roberta Bertacchi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Pomeriggio Cinque sul caso della 26enne trovata impiccata sul balcone di casa. “A me sembrava serena, il mio rimpianto è averla lasciata sola dopo la lite. Se avessi saputo cosa aveva in mente, non me ne sarei andato”

Continua a leggere

Continua a leggere