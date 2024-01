Rubate e danneggiate auto dei Nas e della Polizia Provinciale, ladri senza timore a Foggia



I malviventi sono entrati di notte nell’edificio non piantonato, accanendosi sulle auto in sosta, tutte vetture civili e senza segni distintivi ma usate per attività di controllo dai Carabinieri dei Nas e dalla Polizia provinciale di Foggia.

