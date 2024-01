Scompare nel nulla, Giovanni trovato morto per caso sotto il letto avvolto in coperta: ipotesi omicidio



Giovanni Iacconi era sparito nel nulla a inizio anno, il suo corpo scoperto per caso dal fratello che era andato nella seconda casa di famiglia a Pavullo, nel Modenese. Era avvolto in una coperta, in avanzato stato di decomposizione e sotto il letto di una delle camere. Si indaga per omicidio.

Continua a leggere



Giovanni Iacconi era sparito nel nulla a inizio anno, il suo corpo scoperto per caso dal fratello che era andato nella seconda casa di famiglia a Pavullo, nel Modenese. Era avvolto in una coperta, in avanzato stato di decomposizione e sotto il letto di una delle camere. Si indaga per omicidio.

Continua a leggere

Continua a leggere