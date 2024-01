Scomparsa Kata, dalla Spagna foto di una bimba che le somiglia. La mamma: “Potrebbe essere lei”



Inviata ai carabinieri la foto di una bimba che potrebbe essere la piccola Kataleya, scomparsa a Firenze lo scorso giugno. La madre della bambina è stata sentita in caserma: “Gli occhi e il naso sembrano i suoi”. Non si sa nulla sulla fonte e sulla località in cui è stata scattata la foto, da alcuni elementi potrebbe trattarsi di una località spagnola.

