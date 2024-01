Scontro tra due auto a Ragusa, morto ex primario 74enne Angelo Giudice: grave il nipotino di 6 anni



Nell’incidente stradale avvenuto nel Ragusano intorno alle 22.30 del 1 gennaio è morto Angelo Giudice, ex medico e primario dell’ospedale di Siracusa. In gravi condizioni il nipotino di 6 anni che viaggiava con lui. Feriti anche la moglie, il fratellino del bimbo in prognosi riservata e i loro genitori.

