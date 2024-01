Sente ticchettio in auto e chiama la polizia: “Penso di avere bomba a bordo”, allarme in autostrada



“Penso di avere bomba a bordo”, ha spiegato la donna ai servizi di emergenza dopo essersi fermata in un piazzola di sosta, in provincia di Savona, mentre percorreva la A10 in auto coi figli piccoli. Fortunatamente era un falso allarme.

