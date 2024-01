“Siamo medici Inps per visita fiscale”, la truffa per introdursi in casa dei lavoratori in malattia



La truffa sfrutta lo stato di malattia della vittima designata per farsi aprire la porta di casa. A mettere in guardia i dipendenti in malattia è stato lo stesso Istituto di previdenza sociale dando alcuni consigli su come difendersi dalla nuova truffa.

