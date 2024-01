Spacciavano in sedia a rotelle e servendosi di bimba di 10 anni: carabinieri arrestano tre fratelli



I carabinieri hanno arrestato per droga tre fratelli pugliesi di Ceglie Messapica, nel Brindisino, uno dei quali anche disabile che avrebbe approfittato della propria situazione per il trasporto della droga nascosta nella sedia a rotelle. Lo spaccio alla presenza di figli piccoli e in alcuni casi arrivando a usare una bambina di soli 10 anni per recuperare le dosi.

